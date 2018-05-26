Сегодня, 11:01

Лидеры двух регионов приняли решение, что предпринимателям с обеих сторон необходимо расширить конкурентную площадку. Такие нововведения позволят представителям организаций тщательнее следить за предоставляемыми услугами.

О том, что к московскому «Порталу поставщиков» будет подключаться Югра, в ходе ПМЭФ заявили Сергей Собянин и Наталья Комарова, которые несут ответственность за названные выше регионы. По мнению мэра и губернатора, долгосрочное стратегическое партнерство будет установлено, также появится возможность обмена опытом в области госзакупок.

Попавшие в «Портал поставщиков» организации обязаны будут следить за качеством предоставления услуг и пытаться соответствовать конкурентоспособному рынку. За деятельностью предприятий будут следить специальные реестры.