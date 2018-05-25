Путин перестал доверять доллару и готов расплачиваться рублями

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Российский президент озвучил данный вывод в рамках ПМЭФ во время обсуждения экономической ситуации на мировом рынке. По словам государственного главы, руководители многих стран солидарны с таким решением и обдумывают пути выхода из ситуации.

Владимир Путин признался, что перестал доверять доллару и вполне готов расплачиваться с иностранными коллегами рублями.

«Препятствия, которые подчас создают наши американские коллеги при расчетах в долларах — это, на мой взгляд, большая ошибка с их стороны», - подчеркнул президент.

«Все без исключения государства начинают задумываться о том, как уйти от монополии американской валюты, как обеспечить нормальное функционирование своих финансовых институтов», - считает Путин.

Российский президент также выразил надежду, что американские друзья задумаются и пересмотрят свои взгляды на ситуацию. В ином случае, Банк России может разработать и запустить механизм свободной конвертации в иены, евро, доллар и другие валюты, что пагубно скажется на экономическом положении США.

В данный момент государственные вложения в американские активы несколько увеличились в сравнении с предыдущими месяцами, когда был отмечен упадок инвестиций в облигации. Однако, ситуация может поменяться, не в пользу американцам.