Путин перестал доверять доллару и готов расплачиваться рублями

Российский президент озвучил данный вывод в рамках ПМЭФ во время обсуждения экономической ситуации на мировом рынке. По словам государственного главы, руководители многих стран солидарны с таким решением и обдумывают пути выхода из ситуации.
Владимир Путин признался, что перестал доверять доллару и вполне готов расплачиваться с иностранными коллегами рублями.
Российский президент также выразил надежду, что американские друзья задумаются и пересмотрят свои взгляды на ситуацию. В ином случае, Банк России может разработать и запустить механизм свободной конвертации в иены, евро, доллар и другие валюты, что пагубно скажется на экономическом положении США.
В данный момент государственные вложения в американские активы несколько увеличились в сравнении с предыдущими месяцами, когда был отмечен упадок инвестиций в облигации. Однако, ситуация может поменяться, не в пользу американцам.