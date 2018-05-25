Urban Group попытается выйти из кризиса

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Застройщик формирует специальную команду, которая будет работать и делать все, чтобы компания вышла из кризисной ситуации.

В ближайшее время девелопер соберет конференцию, на которой обсудят сложившуюся ситуацию и попытаются выйти из кризиса. На данный момент компания консультируется с Минстроем и правительством РФ. Сотрудники уже обнаружили причину возможного банкротства. Это и нецелесообразное расходование денег, распределение бюджета и непостоянная отчетность. В следствие этого расторглось множество контрактов с клиентами, а также были уволены важные сотрудники компании. Ранее Сбербанк сообщил о том, что они больше не принимают заявки по поводу проектов от Urban Group из-за того, что компания отстает от сроков строительства объектов. Глава министерства строительства Владимир Якушев рассказал, что власти уже пытаются решить проблему, хотя многие сомневаются в положительном исходе.