Глава МВФ Лагард назвала себя пятым мужем Элизабет Тейлор

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Она пошутила, что на ПМЭФ-2018 в аудитории было много мужчин. Поэтому она как супруг звезды, была избранником, но не знала, чем можно удивить аудиторию.

Глава МФВ Кристин Лагард во время пленарного заседания ПМЭФ-2018 назвала себя пятым мужем Элизабет Тейлор. Оно считает, что она оказалась единственной женщиной на мероприятии. Учитывая, что среди присутствующей аудитории было очень много мужчин, то Лагард чувствовала себя пятым мужем культовой актрисы, который вроде и был избранником, но чем удивить аудиторию не знал.

Стоит напомнить, что пятым супругом голливудской иконы был актёр Ричард Бёртон.