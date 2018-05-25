ПМЭФ-2018: Путин заявил, что нужен торговый мир

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Миру нужна экономия доверия, не торговые войны и перемирие, а полноценны торговый мир, считает президент России.

В рамках ПМЭФ-2018 Владимир Путин напомнил мировому сообществу главный девиз экономического форума: «Создавай экономику доверия». Нужен торговый мир, позволяющий расти роли доверия, как фактору развития, заявил президент России.

Достичь экономии доверия можно путем избавления от архаичных норм, таких как торговые войны и перемирия между ними, и созданием легитимного механизма для перестройки мировой торговли, призывает Путин.

Ранее на ПМЭФ-2018 лидер россиян заговорил о важности расширения свободного пространства, способствующего созданию в РФ гражданского общества. Упрекнув мировые государства, ставящие барьеры для предпринимательства, Путин пообещал проследить за расширением пространства свободы.