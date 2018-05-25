Собянин: Москва взяла курс на реорганизацию промышленных территорий

Сегодня, 14:06

Об этом градоначальник рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоялся накануне. По его словам, данное направление также позволит увеличить количество рабочих мест в столице.

Сергей Собянин утвердительно заявил, что Москва уже взяла курс на реорганизацию промышленных территорий, а подобное решение является правильным. Будут рассматриваться вопросы относительно стабилизации цен на аренду недвижимости для предпринимателей, также станет развиваться другая коммерческая недвижимость.

Мэр Москвы считает, что создание удобных условий скажется на многих группах населения.

"Поддержка бизнеса, высокотехнологичных отраслей оказывается делом выгодным для бизнеса, для города, для страны", - подчеркнул градоначальник.

По мнению Сергея Собянина, сейчас в технопарках столицы трудоустроено более 30 тысяч человек, поэтому курс на реорганизацию является верным.