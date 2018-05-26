Бизнес в РФ будут проверять специалисты по профилактике коррупционных нарушений

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В России ежегодно увеличивается число нарушителей среди компаний, которые предпочитают платить большие штрафы, чем жить по закону. Неслучайно, только в прошлом году общий объем штрафов за взятки для предприятий превысил 1 млрд. рублей. Реагируя на эту тенденцию, Торгово-промышленная палата РФ осуществила разработку профстандарта для новой должности в бизнес-структурах. Это предусматривает появление в компаниях специалистов, которые будут заниматься выявлением нарушений и снижением коррупционных рисков. Об этом проинформировал портал Business Expert.

Снижение коррупционных рисков включает в себя и работу с проверенными поставщиками. ТПП РФ способствует подбору добросовестных поставщиков в нашей стране. Для этого на ее сайте реализована специальная система, включающая свыше пятисот услуг в разных сферах деловой жизни. Доступ к ней имеется во всех 180 территориальных ТПП.

Отметим, что сейчас любой российский предприниматель может прибегнуть к помощи разработанной ТПП РФ системы. Доступ к ней гарантирован из любой из 180 территориальных ТПП со всех уголков нашей страны. Система включает в себя свыше пятисот из разных сегментов деловой жизни, заказ услуги и мониторинг хода выполнения заказа доступны в режиме онлайн прямо на сайте.