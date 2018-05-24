ПЭМФ-2018: Рост цен на бензин почти не повлияет на инфляцию

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Минфин России прогнозирует незначительное укрепление рубля на фоне повышения стоимости горючего, заявил замглавы финансового ведомства Владимир Колычев.

Сила влияния роста цен на инфляцию пока что не рассчитана, однако ее предполагаемый уровень позволит Центробанку достичь целевых показателей по курсу рубля, прогнозирует Владимир Колычев в рамках ПМЭФ-2018.

Напомним, 18 мая средняя розничная стоимость горючего в России превысила 41 рубль, шокировав рядовых автомобилистов. Граждане сразу вспомнили обещания Путина жестко контролировать расценки на топливо. Президент пока что с важным видом слушает доклады участников петербургского форума.

Новость Колычева о том, что рост цен на бензин почти не повлияет на инфляцию, окончательно разочаровала отечественных автомобилистов после рекомендации Сазанова не рассчитывать на снижение стоимости горючего на фоне падения акцизов.