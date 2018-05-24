Эльвира Набиуллина обозначила условия экономического роста РФ

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Глава Центробанка назвала сбалансированный бюджет, низкую инфляцию и макростабильность главными составляющими экономического роста России.

«Структурные реформы в РФ не то чтобы возможны, а попросту необходимы. К октябрю текущего годы кабмин подготовит план действий по достижению высокий темпов экономического развития страны», - рассказала Эльвира Набиуллина журналистам.

Также глава Центробанка обозначила условия экономического роста со стороны главного отечественного кредитно-финансового учреждения – сбалансированный бюджет, макростабильность и низкая инфляция.

В завершении интервью Набиуллина опровергла утверждение, согласно которому для достижения макростабильности необходимо пожертвовать экономическим ростом страны.

Ранее глава ЦБ РФ констатировала продолжение оздоровления отечественной банковской системы, подчеркнув намерение регулятора завершить процесс как можно скорее.