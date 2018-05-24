ОАЭ проявляет повышенный интерес к Tkeycoin

Сегодня, 15:23

Разработанный в России криптовалютный проект Tkeycoin демонстрирует положительную динамику в отношении роста популярности в мире.



Достаточно сказать, что после появившейся на прошлой неделе информации о готовящейся сделке с Азией, уже на этой к амбициозной разработке зафиксирован повышенный интерес Арабских инвесторов.



В актуальной публикации федеральное издание «Вести» (https://www.vesti.ru/doc.html?id=3017807) проинформировало о том, что росту интереса Арабских инвесторов к Tkeycoin поспособствовал выход недельного видеообзора от авторитетного крипто-блогера Oussama B. Он дал позитивный прогноз о перспективах проекта, и на сей момент ролик посмотрело уже свыше 170 тысяч человек из Арабских стран.



Следует добавить, что Средний Восток продолжает показывать убедительный рост финансовых и «айтишных» инноваций. При этом повышенное внимание местных инвесторов приковано к перспективным российским блокчейн проектам и криптовалютам.