"И продолжает расти": За неделю бензин в России подорожал на 1,8%‍

Вчера, 23:13

Акцизы на бензин в России планируют снизить на 3000 рублей на тонну от действующих, что значительно понизит стоимость топлива для граждан. Это произойдет не позднее 1 июля 2018 года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. С 15 по 21 мая стоимость бензина в России существенно возросла, повышение зафиксировано на уровне 1,8%.

Дизельное топливо также подорожало. Его цена за последнюю неделю возросла на 1,6%. По оценке Росстата, за период с 15 по 21 мая индекс потребительских цен на бензин достиг 100,1%. До 28 мая Министерство финансов подготовит законопроект, касательно снижения акцизов на дизельное топливо и бензин.

До 1 июля закон с уже сниженными показателями должен вступить в силу. Правительство Российской Федерации поручило Министерству финансов понизить стоимость акциза на топливо после резкого роста цен в большинство регионов. Среднее повышение стоимости зафиксировано на уровне 41 рубль за литр. Рост цен на бензин показали такие города: Новосибирск, Рязань, Мурманск, Волгоград, Ставрополь, Ростов, Воронеж, Екатеринбург и другие.

Эти регионы продемонстрировали самый большой показатель, остальные ощутили рост стоимости топлива ниже. Власти РФ надеются, что после снижения стоимости акциза цены на бензин и дизтопливо опустятся.В первую очередь такие меры позволят стабилизировать цены на нефтепродукты, на фоне чего дорожающий в данный момент бензин покажет динамику снижения по всей России.