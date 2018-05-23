Всемирный банк: Рост экономики РФ в ближайшие годы составит 1,5-1,8%

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В последнем докладе Всемирного банка прогнозы относительно России слегка ухудшились, но не до критической отметки. Это будет происходить в период с 2018 по 2020 годы.

В сообщении организации указывается, что в ближайшие годы рост экономики РФ будет колебаться в районе 1,5-1,8%, что слегка ниже, чем прогноз, составленный в прошлый раз. В докладе Всемирного банка также сказано, что экономика начала расти в РФ после двухлетнего серьёзного спада. На дистанции показатель в 1,5-1,8% будет гарантированным, но могут ожидаться временные скачки в связи с очень нестабильной ситуацией на нефтяном рынке. Эксперты в этой области прогнозируют, что как раз в ближайшие два года нефть также будет дорожать, что скажется весьма позитивно на экономике России.