Санкции США не помеха: "Русал" наращивает поставки алюминия

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Санкции США не помешали "Русалу" возобновить поставки алюминия ряду клиентов с действующими контрактами. Конкретные цифры объемов поставки металла не уточняются, представители "Русала" отказываются комментировать возобновление работы с клиентами.

Кроме того, стало известно, что компания обсуждает наращивание объемов поставки алюминия. В этом им не помешали санкции США, которые были введены в апреле 2018 года. Клиенты, которые имели на руках действующие договоры, месяц не могли получить поставки от компании "Русал", теперь же работа возобновилась. Представители корпорации отказались комментировать возобновление поставок покупателям.

Тем временем банк ВТБ отказался кредитовать Олега Дерипаску, а также компании, которые ему принадлежат. Под запрет попали корпорации, которые занимают место в санкционном списке США. Что касается "Русала", то в данный момент представители ВТБ ожидают решения OFAC.