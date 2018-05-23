Пустые прилавки: Россияне летом будут голодать

Сегодня, 15:18

С переходом производителей продукции животного происхождения в новую систему ветеринарного контроля и сертификации «Меркурий», со сложностями могут столкнуться обе стороны – потребитель и продавец.

Специалисты Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что многие прилавки супермаркетов будут практически пустые, ведь к новым стандартам контроля готовы не все. Без перехода производителя в «Меркурий», доступ его продукции к покупателю будет закрыт, поэтому россияне, вполне возможно, летом будут голодать, не имея возможности насладиться любимой и привычной пищей. Сейчас перешли в систему лишь единицы производителей, а нововведения вступят в силу уже 1 июля.

Эксперты автоматизированной системы «Меркурий» будут следить за контролем качества яиц, молочки, колбас, а также других животных продуктов. Сообщается, что программа будет отслеживать товары от фермы и до прилавков, тем самым исключая возможность недобросовестных предпринимателей допускать попадание к покупателю подделки, просрочки, а также другие несоответствия, в том числе и транспортировочные.