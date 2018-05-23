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Украинские производители, стремительно теряя ранее освоенные рынки сбыта, идут на различные ухищрения. Для этого применяются многоступенчатые схемы и смена привычных брендов.

Как заявили представители донецкого подразделения «АВК», украинские конфеты зашли в Крым под названием «Лаконт», что позволяет вывести из-под удара украинских властей активы компании. В дальнейших планах открытие на полуострове отдельного предприятия. В настоящее время головной офис «АВК» находится в Киеве. Фабрики расположены в Донецке, Луганске и Днепре, который до государственного переворота был Днепропетровском.

По мнению экспертов, прецедент, созданный самим президентом Украины Петром Порошенко, который производит свои конфеты «Рошен», в том числе и на территории «страны агрессора», может позволить хозяевам «АВК» избежать репрессий со стороны государственных структур. Компания «АВК» входит в 100 лучших мировых производителей кондитерских изделий.