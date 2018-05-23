«Массандра» модернизировала цех выдержки вин

Сегодня, 13:30

Посла воссоединения Крыма с Россией на полуострове активно развиваются традиционные секторы экономики. Это касается и винодельческих предприятий, которые в немалой степени способствуют дополнительному привлечению туристов.

Знаменитое на весь мир винодельческое предприятие «Массандра» полностью модернизировало цех выдержки вин «Верхний подвал», что позволяет не только увеличить количество продукции до одного с четвертью миллионов литров, но и повысить качество. Также значительно расширяется ассортимент крепленых вин, сделанных на основе традиционных и современных технологий. В преддверии туристического сезона это событие выглядит особо значимым.

В этом году, благодаря реконструкции Международного аэропорта Симферополь и открытию автомобильного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив, на полуострове ожидают рекордное количество отдыхающих. Власти Крыма за месяц до открытия сезона заявили, что курортная инфраструктура готова к приему отдыхающих на 90%. Открыты 59 новых пляжей и семь новых отелей. В то же время, руководство Крыма обещает, что цены останутся на уровне прошлого сезона.