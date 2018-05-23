В «ОПОРЕ РОССИИ» провела работу комиссия по страхованию Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства

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Комиссия по страхованию Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» под руководством Александра Кондратенкова провела заседание 16 мая.

Одним из острых вопросов, поднятых Комиссией в этот раз, стал вопрос противостояния административному прессингу на девелоперов, занятый в сфере долевого строительства. Решением было названо создание рабочего органа с входящими в состав депутатами ГосДумы РФ. Это, по мнению участников беседы, поможет укреплению положительного имиджа отрасли долевого строительства и страхования ГОЗ.

Еще один вопрос на повестке подняла вице-президент ВСС и член «ОПОРЫ России» Элла Платонова. Она рассказала о проекте «Реализации стратегии повышения финансовой грамотности для субъектов МСП в области страхования и управления рисками». Комиссия постановила организовать центры повышения финансовой грамотности на местах. Опробован проект будет в представительстве «ОПОРЫ России» в Оренбурге.

Был затронут вопрос оказания помощи по ДМС иностранным гостям, приезжающим в Россию. Об этой проблеме заговорил генеральный директор Ассоциации страховых организаций Оренбургской области, представляющий Оренбургское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Беляк. В результате обсуждения было решено возобновить реализацию проекта по «Повышению контроля за ответственностью предпринимателей и компаний, снижение затрат государства с помощью страховых механизмов».

Комиссия проконтролировала начало выполнения работ по все перечисленным повесткам. Представители Комиссии тщательно следят за ходом решения проблем, возникающих во всех сферах предпринимательства, и оперативно реагирует для защиты интересов бизнесменов и других граждан.