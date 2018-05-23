К ЧМ-2018 гостиницы Нижнего Новгорода повысили цены в 20 раз

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В итоге надзорные органы решили подать иск в суд, который уже обязал два отеля вернуть прежнюю стоимость услуг. Кроме того, они вернут постояльцам, забронировавшим номера, разницу между нынешними ценами и фактическими.

О том, что гостиницы Нижнего Новгорода завысили цены, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В сообщении указывается, что к ЧМ-2018 по футболу администрация гостиницы «Мона Лиза», которая располагается на Хальзовской улице, подняла цены в 20 раз. Отель начал требовать с одного человека сумму за сутки пребывания в номере от 100 до 150 тысяч рублей.

Однако гостиница «Мона Лиза» далеко не премиального качества, она относится к категории «без звёзд». Поэтому номер в ней должен стоить не больше 7,3 тысяч рублей за сутки. Повысить цены почти в 20 раз решили и администраторы отеля «Стригино».

В Роспотребнадзоре отметили, что существует горячая линия, по котором жители РФ могут сообщать о подобных нарушениях.