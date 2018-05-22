ЦБ РФ может запретить знаменитостям сниматься для рекламы банков

Сегодня, 17:55

Банк России рассматривает инициативу депутата Госдумы законодательно воспретить известным лицам участвовать в рекламе услуг любых кредитных организаций.

Зампред Центрального банка Дмитрий Тулин в ходе обсуждения годового отчета Банка России в Госдуме сообщил, что сейчас рассматривается целесообразность внесенного ранее предложения запретить на законодательном уровне узнаваемым лицам пиарить услуги банков. Он пояснил, что подобный вопрос будет обсуждаться и рассматриваться, и есть вероятность его утверждения.

Довольно часто многие западные и российские знаменитости приглашаются для рекламы банковских организаций, их услуг, однако не все из них являются достаточно надежными и устойчивыми. Например, ныне санируемая кредитная организация «Траст» пригласила для рекламы звезду Голливуда Брюса Уиллиса, а рухнувший банк «Советский» привлек известного француза Жерара Депардье. И это лишь малый список знаменитостей, привлеченных для рекламы услуг подобных организаций.