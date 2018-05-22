Прибыльность ростовских аграрных предприятий сократилась на 70%

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Указанные цифры относятся к итогам прошедшего 2017 года. Новый же сезон 2018-го начинается с повышенных цен и сильно «слабого» рубля, но это выгодно, по крайней мере для сельскохозяйственных производителей.

Информацию об этом рассказал Дмитрий Рылько, глава Института конъюктуры аграрного рынка (ИКАР). По его словам, катастрофы здесь нет, а уровень аграрных предприятий вернулся к той планке, на которой он был раньше.

Рылько считает, что прибыльность ростовский сельскохозяйственных производств сократилась на 70% из-за целого ряда причин. Дело в том, что в 2016 году она была очень высокой, затем в июле 2017-го появились новые экспортёры продукции, а также вырос процент затратности на инфраструктуру.

Но одним из самых важных факторов стало то, что на южную часть РФ влияло много чего. К примеру, снизилась доходность в молочной сфере, это началось ещё в 2016 году, а в 2017-м только усилилось. Также упали цены на свеклу, горох и зернобобовые.

Прогнозы Рылько делать не стал. Сейчас рост зависит только от того, начнутся ли дожди в следующей неделе, или же нет. Если нет, то за 2018 год прибыльность ростовский аграрных предприятий останется на таком же уровне, как и в прошедшем году. Для всей РФ, где прибыльность упала на 26%, может быть то же самое.

Кроме того, специалист отметил, что в 2017-м тонна пшеницы на рынке стоила по 170-175 долларов, который стоил 56 рублей. Сейчас же тонна стоит 200 долларов, а доллар в цене вырос. Поэтому для повышения прибыльности нужно сосредоточиться на зерне.