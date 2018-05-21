Почта России получит 500 миллионов рублей на развитие

Сегодня, 16:36

Информацию об этом в своём Twitter сегодня сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. В его сообщении указывается, что недавно состоялось заседание Набсовета ПочтаБанка, по итогам которого были показаны впечатляющие результаты.

По словам Никифорова, в России ПочтаБанк занимает 7 место по объёму выдачи кредитов физическим лицам, выдав 220 миллиарда рублей. По объёму вкладов физических лиц со суммой в 200 миллиардов рублей компания занимает 14 место в рейтинге.

Кроме того, Набсовет ПочтаБанка решил рекомендовать акционерам, Почте РФ и ВТБ, выплатить 1 миллиард рублей в качестве дивидендов за 2017 год. Хоть этого и не было в стратегиях, но это стало возможным по итогам работы.

Из сообщения Никифорова стало также известно, что Почта России получит сумму в 500 миллионов рублей, которые направятся на развитие. Также Набсовет решил дополнительно оснастить отделения почты 30 тысячами терминалов для оплаты почтовых услуг при помощи банковских карт. Никифоров считает, что этого требуют сами клиенты

В пресс-службе Почты России уже рассказали, что в 1 квартале текущего года на 77% по сравнению с 1 кварталом 2017 года выросло число проданных лотерейных билетов на территории почтовых отделений. Кроме того, общая сумма выплат выросла до 550 миллионов рублей. Чаще всего выигрывали жители Московской области, Петербурга и Москвы. Стоит отметить и жителя Краснодарского края, который получил больше 3 миллионов.