Фонда "Сколково" презентовал версию сервиса "Кэшбэк от производителей клиентам банков"

Сегодня, 16:12

Резидент IT-кластера фонда "Сколково" презентовала версию сервиса "Кэшбэк от производителей клиентам банков" для мобильных телефонов и других устройств данного назначения.

Это уникальная разработка фонда «Кэшбэк от производителей клиентам банков». Приложение доступно для скачивания. В разделе акций уже много выгодных предложений.

Производители используют digital-канал для удобств покупателей, а те в свою очередь экономят на покупках и набираются цифрового опыта. Выплаты по этому кэшбэку обеспечиваются прибыль производителями товаров, а не банкам.

Обучение современной системы CASHOFF будет полезно для каждого потребителя, который любит экономить на покупках в Сети.

Новый сервис интегрируется в интерфейсы веб-версий банков в качестве облачного white label-сервиса, а также удобен в использовании на мобильных телефонах и планшетах.

Компания сотрудничает с 30 банками по всему миру, в том числе с финансовыми учреждениями России, имеет более 100 млн клиентов и разрабатывает выгодные предложения для эффективного решения любых бизнес-задач.

Сервис уже доступен для использования всем желающим Каждый пользователь может воспользоваться акционными предложениями, которые также уже есть в доступе.