В России закроют MediaMarkt

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Информацию об этом сообщили сразу же четыре источника. Однако в компаниях отказываются пока что комментировать информацию о сделке, которая находится уже на финальной стадии.

Дело в том, что компания «М.Видео» покупает сеть магазинов MediaMarkt. По данным источников, они уже успели договориться обо всех условиях сделки, которую уже почти закрыли.

Если это так, то вскоре магазины сети MediaMarkt полностью исчезнут с территории России. В закрытых магазинах откроют новые отделения «Эльдорадо» и «М.Видео», которых станет в результате ещё больше.

Такую теорию подтверждает то, что MediaMarkt начал уходить из российского рынка ещё полгода назад. За это время по всему государству закрылись десятки магазинов.

В компании же «М.Видео» информацию о слиянии компаний ещё не подтвердили. Что касается MediaMarkt и российского подразделения холдинга Media-Saturn, которая владеет магазинами, так там тоже решили не комментировать результаты продажи и сделки.