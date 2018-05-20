Микробизнес создал в России более полумиллиона рабочих мест

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Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) существенно нарастили свою численность среди микропредприятий в РФ, планирует доложить Владимиру Путину Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимательства.

Сейчас в России насчитывается более 6 млн МСП, причем за последнее время их количество увеличилось на 92,7 тыс.. Борис Титов планирует ознакомить с данными показателями Владимира Путина в рамках доклада о проблемах с правами предпринимателей, подметив, что рост произошел благодаря исключительно индивидуальным микропредпринимателям. К слову, их число в РФ выросло на 111,9 тысячи. Все остальные виды малого и среднего предпринимательства отметились уменьшением численности.

Микробизнес создал в стране более полумиллиона рабочих мест. МСП снова огорчили, оставив многих людей без работы.