Торговая сделка США с Китаем опасна для России и Германии

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Вашингтон и Пекин отмечают существенный прогресс в вопросе торговых отношений. Следствием этого ожидается существенное уменьшение по торговому дефициту между этими странами.

Если подобная сделка будет заключена, Китай станет покупать у США больше продукции, относящейся к сельскохозяйственному и энергетическому секторам.

Данный факт, по мнению немецких экспертов, может использоваться против Германии и России. С помощью него на данные государства сможет оказываться дополнительное давление.

Ранее Трамп пригрозил ввести торговые пошлины в отношениях с Китаем. Он аргументировал это тем, что Пекин больше экспортирует в США, чем покупает американских товаров.

Китайская сторона сообщила, что, в таком случае, последует аналогичный ответ.

Видимо, Пекин и Вашингтон пришли к выводу, что торговая сделка станет лучшим выходом из ситуации.

Ряд источников сообщают, Китай и США договорились не приступать к ведению торговых войн. Это станет выражаться в том, что они не будут увеличивать торговые пошлины на товары друг друга. Также высказано намерение о выравнивании торгового баланса.