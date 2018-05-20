США признали свою беспомощность в вопросе "Северного потока-2"

Сегодня, 13:29

Европа не поддастся давлению запада и вскоре Трамп получит мощный отпор. Газопровод на дне Балтийского моря снова столкнул "лбами" Европу и США.

Американские власти проявили свою беспомощность в вопросе, касающегося эксплуатации "Северного потока-2". США не в силах оказать эффективное давление на ЕС, так как за этим последует серьезный отпор. Попытки Штатов повлиять на эксплуатацию газопровода, который по дну Балтийского моря будет поставлять газ в Германию, могут спровоцировать агрессивное противостояние. Несмотря на недостаток ресурсов для давления на ЕС, США продолжает предпринимать попытки.

Дональд Трамп ранее обратился к правительству ФРГ и потребовал, чтобы они отказались от "Северного потока-2". Президент США решил, что шантаж поможет ему остановить реализацию проекта по доставке газа в Германию. Трамп считает, что торговое соглашение по стали и алюминию между США и ЕС может повлиять на европейские власти.