Евросоюз и Греция достигли соглашения по пакету реформ

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Власти Евросоюза и Греции подписали соглашение о новых реформах, которые позволят продолжить завершить программу макрофинансовой помощи.

Правительство Греции до собрания министров финансов Еврогруппы, которое состоится 21 июня, намерено выполнить все меры, указанные в проекте реформ. Окончательное решение по соглашению будет представлено 24 мая в ходе заседания представителей ЕС. В ближайшую неделю власти Евросоюза и Греции продолжат вести переговоры по утверждению ряда вопросов, касающихся новых реформ.