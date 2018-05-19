50 млрд: Саратовская область "тонет" в долговой яме

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За последний месяц ситуация не стабилизировалась, а наоборот, долг продолжает расти. В данный момент Саратовская область задолжает государству 50,4 миллиарда рублей.

Ситуация с государственными ценными бумагами также оставляет желать лучшего. По состоянию на 1 мая Саратовская область должна в этой области 5 миллиардов рублей. Задолженность банковскому сектору достигла 18 миллиардов рублей, федеральный бюджет ожидает от региона поступлений в размере 27,3 миллиард рублей.

Что касается муниципальных образований области, то в этой сфере долг уже вырос до 9,4 миллиардов рублей. За месяц данный показатель увеличился почти на 171 миллион.