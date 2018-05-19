Поверил в Россию: Американский миллиардер вложился в рубль вопреки санкциям

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Джим Роджерс объяснил свои действия и дал понять, что экономическая ситуация может меняться, а сейчас следует задумываться о будущем. Бизнесмен уверен, что выиграет от своих действий со временем, а на ограничения он не обращает никакого внимания.

Известный миллиардер поверил в Россию, что доказывают его действия. Руководитель Roger Holdings Inc. вложился в рубль и увеличил количество долговых бумаг, которыми теперь обладает, и сделал это вопреки антироссийским санкциям. Роджерс считает, что цена на нефть достаточно высокая уже сейчас, а со временем акции только вырастут.

Более того, как объяснил миллиардер, многие страны и вовсе не обращают внимание на санкции, продолжают инвестировать в экономику. Бизнесмен подчеркнул, что ситуация с экономическим приростом в России будет улучшаться, во что он верит.