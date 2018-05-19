Жертва санкций США: Вексельберг сократил швейцарские активы

Сегодня, 13:20

Антироссийские штрафы Вашингтона вынудили главу группы компаний «Ренова» распрощаться с долей в Schmolz + Bickenbach и OC Oerlikon.

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг, попавший под давление санкций США, вынужденно сократил швейцарские активы. Желая вывести из-под штрафов группу компаний «Ренова», олигарх провел сделку с ее менеджерами и акционерами, уменьшив долю в Schmolz + Bickenbach с 42% до 12,6%, а в OC Oerlikon – с 43% до 19,9%. Жертва антироссийских взысканий скрепя зубами поделился швейцарскими активами с Владимиром Кремером и Евгением Ольховико – монитарными акционерами «Реновы». Ранее они увеличили свои доли в корпорации Liwet Holding, позволявшей Вексельбергу управлять европейскими концернами.

В OC Oerlikon прокомментировали перераздел акций и санкционную политику США в отношении российского бизнесмена. Новые взыскания почти не навредили компании, однако ее руководство все равно будет требовать от Вашингтона разъяснений по Вексельбергу.