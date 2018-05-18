Основатель ABBYY: Бизнес опутают нейросетями

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Об этом основатель ABBYY сообщил на презентации нового проекта в сфере искусственного интеллекта. Для этого запустят Yva — систему управления эффективностью бизнеса.

Давид Ян сообщил, что бизнес опутают нейросетями. Это сделают благодаря новому проекту Yva, который классифицировали как универсальную систему управления качеством и эффективностью бизнеса. В основе программы искусственный интеллект. При этом, компания Findo и ABBYY совместно проведут все необходимые процедуры для воплощения идеи в реальность. Проект Yva - это современная система, которая использует artificial intelligence.

Апробация успешно состоялась в США, а к осени россияне смогут пользоваться программой с английским, русским, японским, китайским и немецким языками. Таким образом, основатель ABBYY предлагает бизнесу воспользоваться его новой программой. Эксперты видят успех в реализации проекта ABBYY Yva.