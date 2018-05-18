Bloomberg: Несмотря на все санкции Запада, экономика России растет

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Необычная ситуация настораживает политиков ЕС, однако в РФ улучшение в позициях экономики не считают случайным. Власть прилагает все усилия для того, чтобы минимизировать потери и убытки – поэтому прирост показателей стал очевидным, несмотря на все усилия стран Запада.

Издание Bloomberg опубликовало оценку действий санкций Запада в отношении РФ. Специалисты подчеркнули, что экономика России растет, несмотря на все методы давления со стороны ЕС. Журналисты и аналитики подчеркнули, что все усилия стран Запада оказались провальными в отношении РФ, поскольку экономика демонстрирует стремительный рост и радует инвесторов положительными колебаниями на рынке.

В Bloomberg подчеркнули, что все санкции Запада не имеют ожидаемого эффекта. Российские рынки уже давно забыли о санкциях Соединенных Штатов и Европейского союза, а индексы бьют новые рекорды.