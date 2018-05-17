Савельев: Западные специалисты оценивают лоукостер «Победа» в $600 млн

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Подобную оценку стоимости дала американская консалтинговая компания Bain&Company. По некоторым данным, компания за год приносит около 3,5 миллиарда рублей чистой прибыли.

Генеральный директор «Аэрофлота» и председатель совета директоров «Победы», которая является дочерней компанией первой компании, Виталий Савельев заявил, что западные специалисты оценили стоимость лоукостера в 600 миллионов долларов США.

По словам Савельева, уже второй год подряд компания «Победа» приносит 3,5 миллиарда чистой прибыли. Кроме того, в текущем году лоукостер уже выплатил материнской компании «Аэрофлот» в качестве дивидендов 50% чистой прибыли.

Савельев подчёркивает, что, согласно бизнесплану, «Аэрофлот» должен был вложить в «Победу» 120 миллионов долларов. На самом деле было инвестировано только 50 миллионов.

Пассажирооборот «Победы» составляет 5 миллионов, а средний чек – 4,5 тысячи рублей.