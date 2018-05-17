В России ужесточат контроль за молочной продукцией в торговых точках

Сегодня, 14:07

Речь ведётся о молоке, сливочном масле и твороге, которые выпускают российские предприятия молочной продукции. Несколько месяцев назад правительство РФ начало усиленно следить за качеством молочных продуктов на территории страны.

Роспотребнадзор поручил своим органам усилить контроль молочной продукции в торговых сетях. "Росптребнадзор распорядился усилить контроль посредством лабораторного сопровождения за молочным продуктом, сыром, а также сырной продукцией в крупных торговых точках", - сказано в сообщении. В результате проверки эксперты покупали образец продукции розницей, а после отдавали его в лабораторию для исследований.

Стоит отметить, что 14 мая закончились крупные проверки молочных продуктов в магазинах России. Оказалось, больше всего нарушений выявили в процессе исследования творога.