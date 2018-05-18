Торговый оборот Москвы превысил 1,1 трлн. рублей в первом квартале года

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина озвучила экономические показатели главного города страны за первый квартал текущего года. Так, отмечается, что за отчетный период торговый оборот столицы вырос на 4,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее и превысил отметку в 1,1 трлн. рублей. Об этом сообщает портал Прайм.

В своем комментарии Наталья Сергунина рассказала, что в I квартале текущего года был зафиксирован рост посещаемости крупных ТЦ почти на 2%. Был отмечен рост объема продаж новых легковых авто на 6,8%, а число зарегистрированных договоров на покупку жилья составило 46100 штук («прирост» на 35,6%).

Актуальное положение дел прокомментировал лидер московского ДЭПИР Владимир Ефимов. Он отметил, что за этот период времени в главном городе РФ зафиксирован рост банковских сбережений населения в размере 5,4%. Это говорит о том положительном влиянии, которое на столичную экономику оказывают рост зарплат граждан и растущая доступность кредитования.