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В настоящее время доля молочного фальсификата в РФ составляет порядка 24%. Это данные Россельхознадзора, на которые опирается Российский союз предприятий молочной отрасли. Ее исполнительный директор Людмила Маницкая подчеркнула, что эти данные наиболее соответствуют действительности, в отличие от тех, которыми ранее оперировали Роспотребнадзор и Роскачество — 8%.

Напомним, что Роскачество в прошлом году провело исследование творога жирности в 9%. Анализу подверглись товары 44 торговых марок. В результате творог 28 торговых марок был признан качественным и безопасным – продукция 17 из них оказалась повышенного качества. Лидерами в этом отношении стали «Агрокомплекс», «Амка», «Братья Чебурашкины», «Томмолоко», «Углече Поле».

Как сообщил директор компании «Агранта» Сергей Бачин, который производит творог «Углече поле», спрос на качественные органические продукты растет в России высокими темпами - до 20 % в год по отдельным позициям.