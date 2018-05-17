В правительстве РФ рассмотрят возможность повышения пенсионного возраста

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В России к своим обязанностям приступает новое правительство. Одним из первых вопросов, которые он рассмотрит, станет возможное повышение пенсионного возраста.

Сегодня, 17 мая, состоится первое заседание нового правительства России на котором Дмитрий Медведев планирует обсудить вопрос, связанный с повышением пенсионного возраста для жителей страны. Перед рассмотрением данной проблемы на правительственном уровне было проведено специальное исследование, которым руководил директор Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Согласно полученным данным, предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60. Предполагается, что после обсуждения целесообразности введения таких изменений на правительственном уровне, Медведев даст поручение разработать соответствующий законопроект, который будет рассмотрен депутатами Государственной думы до конца весенней сессии.

Известно, что на пост вице-премьера по вопросам социальной политики выдвинута Татьяна Голикова, которая и будет представлять на заседании социальный блок, а вот Ольги Голодец, которая все еще исполняет свои обязанности, на встрече не будет. Сообщается, что техническую сторону реформы будет обеспечивать министр труда Максим Топилин, который сохранил свой пост в новом правительстве.