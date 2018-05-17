В росте экономики России власти делают ставку на будущих пенсионеров

Сегодня, 11:03

В скором времени новый состав Госдумы намерен рассмотреть вопрос об очередном повышении пенсионного возраста. Настаивать на неизменности закона намерена Татьяна Голикова, кандидат на пост вице-премьера по социальному развитию.

Согласно новому предложению, мужчины будут вынуждены работать до 65 лет, а женщины до 60 лет. Опросы гласят, что подобная инициатива среди населения нашла поддержку в количестве 6%. Мнение властей сопровождается увеличением продолжительности жизни граждан России, достигшей показателя в 66,5 года. На сегодняшний день заслуженный отдых пенсионера длится всего 6,5 года, а с введением новых поправок это время сократится до 1,5 года, в частности для мужчин.

По словам Андрея Неверова, члена Совета Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, рассчитанный государством «возраст дожития» на пенсии составляет 19,5 года, но мало кто может его действительно дожить. Некоторые специалисты ссылаются на пример западных стран, где пенсионерами становятся в 65 лет, при этом они не хотят сравнивать уровень жизни граждан.