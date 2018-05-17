ПФР: Увеличение МРОТ не повлияет на размер пенсий

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С начала мая текущего года в России указом правительства был повышен минимальный размер оплаты труда, что кроме положительных эмоций у работающего населения, вызвало вопросы пенсионеров. Специалисты Пенсионного фонда России объяснили ситуацию.

По словам специалистов ПФР, увеличение минимальной заработной платы до 11 тысяч 163 в среднем по стране не повлияет на размер пенсий. В случае, если пенсия неработающего гражданина меньше установленного прожиточного минимума, то, подключается федеральная программа, по которой пенсионеру начисляется социальной пособие. Пенсия рассчитывается и начисляется по специальной формуле, включающей несколько параметров и баллов.

Эксперты, в свою очередь считают, что существующая формула недоработана и не позволяет учитывать все выплаты, который вышедший на пенсию гражданин производил в виде обязательных налогов. Напомним, в этом году прожиточный минимум в среднем по России составляет для трудоспособного населения 11 тысяч 160 рублей, а для пенсионеров 8 тысяч 726 рублей. Следует учитывать, что в регионах суммы рознятся. Например, на Камчатке минимум составляет 20 тысяч 275 рублей.