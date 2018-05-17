Сирийские кондитеры расширят продажи на российском рынке

Сегодня, 09:06

Благодаря прекращению активных военных действий в пригородах Дамаска, предприниматели и промышленники Сирии начинают восстанавливать и наращивать экспорт товаров на мировые рынки. Особенно в Россию, где сирийцам предоставлен карт-бланш.

Сирийские кондитеры, в первую очередь, такой гигант из Дамаска, как компания «Макки» намерены расширить продажи на российском рынке. Для начала крупнейшие торговые сети России намерены закупать сирийские сладости, фрукты и орехи в магазины Москвы и Санкт-Петербурга. Затем сирийский экспорт придет в мегаполисы сибирских регионов.

На данное время точные объемы предполагаемых поставок являются коммерческой тайной. По мнению экспертов, сирийские сладости в силу своей национальной специфики, займут отдельную нишу на российском рынке и не составят заметную конкуренцию отечественным производителям. Головная фабрика компании «Макки» находится на окраине сирийской столицы и только после освобождения Восточной Гуты смогла возобновить производство.