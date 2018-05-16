"Еврохим" ушел с украинского рынка

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"Еврохим" заявил, что уходит с рынка Украины после 15 лет работы и продает дочернее предприятие в стране.

Международная компания "Еврохим" обосновывает свое решение тем, что из-за недавних действий украинского правительства по ограничению поставок удобрений зарубежным компаниям, ожидается ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке.

Предприятие намерено сосредоточиться на других развивающихся рынках.

В марте 2018 года Киев, по решению главы МВД Украины Арсения Авакова, ввел временный запрет на импорт минеральных удобрений из России, по причине уклонения российских производителей от уплаты "антидемпинговых пошлин".