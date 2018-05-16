В России большой потенциал для развития внутреннего туризма – Сергей Бачин

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В Сочи подвели итоги ежегодной национальной премии «Спорт и Россия». По результатам оценок «Лучшим спортивным курортом года» был по праву назван горнолыжный курорт «Роза Хутор». В чем же заключается отличие этого курорта от других?

Во-первых, нужно сказать, что «Роза Хутор» является не только прекрасным местом для спортивного отдыха с высоким уровнем сервиса, но и регулярно становится местом проведения крупных спортивных событий.

Взять, к примеру, прошедший недавно на курорте ежегодный майский фестиваль бега Rosa Run, собравший на горных склонах «Роза Хутор» более 2 тысяч участников из 12 стран мира. В дружественной атмосфере праздника участники спортивного мероприятия на протяжении четырех дней соревновались в различных по сложности маршрута забегах. Курорт объединил людей всех возрастных категорий. Самому маленькому участнику мероприятия, на момент его проведения, еще не исполнилось месяца. Малыш проделал весь путь вместе со своим отцом в детской коляске. Самым пожилым бегуном оказался 67-летний житель Сочи.

В конце марта-начале апреля в «Роза Хутор» прошел традиционный карнавал BoogelWoogel. Более 25 тысяч человек со всей России посетили курорт, чтобы принять участие в этом красочном и веселом событии. Все четыре дня карнавала прошли в веселой атмосфере и 22 необычных соревнованиях на лыжах и сноубордах.

Главной темой карнавала стала защита окружающей среды, которой на курорте уделяется особое значение. Как отмечает генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин, который известен также, как владелец группы компаний «Агранта» и холдинга «АгриВолга», специализирующегося на производстве органической продукции, к природе и земле нужно относиться бережно, чтобы сохранить их для будущих поколений.

В рамках «зеленой» акции лыжники и сноубордисты облачились в яркие экологические купальные костюмы, сделанные из вторсырья, и под звуки горного оркестра спустились с горы. Самые быстрые участники получили специальные призы.

Не обошла награда и авторов самых оригинальных экологических костюмов, которые приняли участие в специально организованном конкурсе.

С целью привлечения внимание к проблемам экологии и правильной утилизации перерабатываемых продуктов, все напитки и закуски подавались в одноразовой пластиковой посуде, которая затем была собрана и, в рамках действующей на курорте системы сбора вторсырья, отправлена на переработку.

В апреле был проведен крупнейший спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp-2018.

Этой весной фестиваль посетило 5 тысяч человек из разных стран мира. В числе его участников были как известные экстремалы, так и только начинающие лыжники и сноубордисты. Помимо катания на горе, участники смогли насладиться музыкой и пройти обучение и мастер-классы от профессиональных райдеров и участников Олимпиады.

Уникальная атмосфера Quiksilver New Star Camp-2018 объединила в «Роза Хутор» людей, любящих активный образ жизни и хорошую музыку.

Любители музыки в этом году смогли по достоинству оценить организованный для них первый медиа-музыкальный фестиваль LiveFest, проведенный в январе 2018 года. Организаторы смогли на одной сцене объединить музыку самых разных жанров, пригласив для участия в событии не только звезд российской эстрады, но и популярных в интернете рэперов. Фестиваль стал самым ярким музыкальным событием зимы.

Большое количество участников спортивных фестивалей говорит о росте и интересе у жителей России к спорту и спортивному туризму. Подтверждением этого является увеличение турпотока на горнолыжном курорте, который за год вырос на 15%.

За зимний период 2018 года, «Роза Хутор» стал местом отдыха для 920 тысяч человек. Это значительно больше чем за аналогичный период в 2017 году и даже летний сезон. Средняя загрузка отелей, при этом, не превышала 73%.

Помимо роста интереса к спорту у жителей России, немаловажное значение имеет и развитие самого объекта. В 2018 году на «Роза Хутор» была увеличена зона катания. Трасса стала длиннее на 8 километров, и теперь ее общая протяженность превышает 102 километра. Также была увеличена вдвое и зона вечернего катания.

Для удобства гостей и экономии времени на подъем на гору, в прошлом году на курорте была запущена новая канатная дорога «Дафна», расположенная в цирке «Обер Хутор». На данный момент в распоряжении туристов 28 подъемников.

Большое значение имеет и комфорт размещения. Значительным вкладом в повышение удобства гостей стало открытие нового отеля «Green Flow Hotel 4*», построенного в рамках концепции well-being и вошедшего в ассоциацию «Healing Hotels of the World».

Другой отель «Роза Хутор» - «Radisson Rosa Khutor 5*» - в феврале был отмечен наградой Премии «Russian Hospitality Awards» и получил звание «Лучший горнолыжный отель России».

Нельзя не отметить и участие курорта в благотворительной программе терапевтического спорта «Лыжи мечты». Данная программа, основанная в 2014 году супругами Белоголовцевыми, направлена на оказание поддержки и помощи в социальной адаптации людям с ограниченными возможностями и членам их семей. Первые занятия по программе прошли в «Роза Хутор» зимой 2017 года. За этот период ее участниками стали более 70 детей и взрослых с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна и т.д.

В настоящее время программа действует в 24 регионах страны.

Как отмечает девелопер Сергей Бачин: «Мы считаем своим долгом оказывать поддержку в реабилитации людей с особенностями здоровья средствами и методами адаптивной физической культуры и рады реализовывать эту программу в сотрудничестве с компетентными и профессиональными партнерами».

Все эти и многие другие начинания и были отмечены организаторами национальной премии. Ведь, спорт с каждым днем все больше проникает во все сферы жизни страны, а после Олимпийских игр 2014 года он занял приоритетные позиции и постепенно становится целой индустрией спортивных и зрелищно-массовых мероприятий.

В конце апреля на курорте был открыт летний сезон, во время которого гостей «Роза Хутор» ждет множество приятных сюрпризов. Это и подъем на «Каменный столб» - самую высокую обзорную площадку Сочи, и посещение Парка водопадов «Менделиха», и Йети Парк и многое другое. На 1 июня 2018 года запланировано открытие собственного пляжа курорта на побережье Черного моря. До пляжа будут курсировать бесплатные автобусы. В конце лета в «Роза Хутор» пройдет музыкальный фестиваль LiveFest Summer, на который соберутся звезды российской эстрады мирового уровня, в том числе Земфира, Дельфин и др. Концерт планируется провести на специальной площадке, расположенной на высоте 1600 метров над уровнем моря.