Исполнительным директором «Магнита» стала экс-глава «Пятерочки»

Сегодня, 12:07

Ольга Наумова ушла из Х5 Retail Group в минувшем месяце. Теперь она будет отвечать за операционное управление, развитие форматов магазинов сети, коммерческий блок, ценообразование, маркетинг, эксплуатацию, логистику и собственные производства.

Сотрудники «Магнита» заявили, что исполнительным директором знаменитой компании стала Ольга Наумова. Ранее женщина являлась гендиректором популярной «Пятерочки» и покинула ответственный пост в апреле месяце.

«Магнит» представляет собой отечественную компанию розничной торговли и одноименной сети продовольственных магазинов, штаб-квартира располагается в Краснодаре. История предприятия стартует с 1994 года, когда основали компанию по продаже бытовой химии. Первый «Магнит» торжественно открыли в 1998 году в Краснодаре. В своем названии бренд имеет шифр: «МАГазин НИзких Тарифов».