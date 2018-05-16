В Башкирии зафиксирован стремительный рост цен на бензин

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В последнее время автомобилисты по всей России жалуются на повышение уровня цен на топливо. Так, в Башкирии уровень цен повысился вдвое.

Башкирские автолюбители жалуются в социальных сетях, что на заправках компании «Башнефть» стоимость бензина и дизельного топлива снова стала расти. Согласно официальной информации стоимость топлива марки АИ-92 «Атум» увеличилась на 30 копеек и составила на сегодня 16 мая уже 39 рублей 40 копеек.

Рост цен произошел и на другие марки бензина – АИ 95 «Атум» теперь стоит 41 рубль 50 копеек, а АИ-92 – 38 рублей 80 копеек. Все рекорды побила стоимость дизельного топлива, которая составила 41 рубль 80 копеек. Напомним, что прошлое повышение цен на топливо в Башкирии было зафиксировано в прошлые выходные.

Автолюбители жалуются, что такого резкого скачка не помнят уже давно, многие даже не успевают привыкнуть к одной стоимости, как к вечеру она уже снова начинает расти. Аналитики рынка сообщают, что на заправках «Башнефти» цены с начала года менялись, как минимум, пять раз, причем каждый раз в сторону увеличения.

Повышение стоимости топлива повлечет за собой увеличение цен на продукты и услуги. Просчитано, что продовольственные товары при этом в среднем увеличатся в цене на 1,8%, непродовольственные товары – на 0,4%, услуги – так же на 0,4%.