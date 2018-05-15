Чиновник рассказал, во что обойдется благоустройство дач жителей Москвы

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Почти 2,5 млрд рублей будут направлены на возведение четырех подъездных дорог, создании новых линий электропередач и других объектов для комфортной жизни граждан.

Заместитель Московского градоначальника Марат Хуснуллин рассказал, что по новой программе на облагораживание дач жителей столицы в пределах Новой Москвы, МО и сопредельных областях до 2021 года будет направлено порядка 2,5 млрд рублей. Из бюджета Москвы в этом году на развитие СТО выделят 511,7 млн рублей, в следующем году 805 млн рублей, а затем еще более миллиарда рублей. Стоит отметить, что за минувшие 5 лет на данное направление была выделена практически такая же сумма.

Городские власти заинтересованы в благоустройстве и развитии инфраструктуры в садоводческих товариществах на новомосковских просторах и в Подмосковье. Только за 2018 год там планируется проложить около 6,1 км дороги, 11,9 линий электропередач, дополнительный газификационный комплекс и плотину.

Выполнением всех намеченных работ займутся сотрудники ГКУ "Развитие Московского региона".