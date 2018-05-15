Мэрия Москвы присвоила статус промышленного комплекса ряду предприятий

Сегодня, 16:22

Сергея Собянин с коллегами провел анализ деятельности столичных технопарков и промышленных комплексов, присвоив или подтвердив их статусы.

Первым следует отметить достижение старейшего «Научно-производительного центра газотурбостроения «Салют»», получившего статус промышленного комплекса. «Лаборатория Касперского», являющаяся крупнейшей отечественной корпорацией, стала резидентом «Водного Стадиона». Дополнительно мэрия Москвы присвоила статус промышленного комплекса четырем предприятиям.

Всего в столице действуют 33 технопарка и 40 промышленных комплексов. Ряду предприятий еще предстоит подвергнуться анализу Собянина и коллег.

Ранее московский градоначальник проверил транспортную доступность СНТ – садоводческих некоммерческих товариществ, призвав профильные ведомства развивать маршруты общественного транспорта. Мэр похвалил коллег за шикарные магистрали из Москвы в Пушкино, подчеркнув важность развития маршрутов и платформ. Без них, любая развязка встанет, подытожил Собянин.