Эксперт: Крымский мост в разы увеличит турпоток на полуостров

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Об этом рассказали в Министерстве курортов и туризма республики Крым. Эксперты согласны, что новый способ добраться на отдых привлечет отдыхающих из России.

Эксперт заявил, что открытый сегодня Крымский мост в разы увеличит турпоток на полуостров. Перспективы развития рекреационной зоны Крыма поможет россиянам отдохнуть с комфортом, а для крымчан – продолжить прибыльный бизнес, основанный на приеме приезжих. Эксперт из Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина также разделяет мнение о том, что мост в разу увеличит турпоток на Крымский полуостров. Подсчитывают примерное число отдыхающих специалисты в Министерстве курортов и туризма республики.

К слову, пресс-секретарь Кремля анонсировал приезд президента, который проинспектирует готовность местного Единого центра управления дорожным движением, дав добро на запуск машин, запланированный на 16 мая.