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Об этом сообщают специалисты Омскстата. По их подсчетам, цены на продовольствие снизились на 0,1%, а непродовольственные товары выросли на 0,5%.

В Омске подорожали бензин, продукты и велосипеды. К такому выводу пришли специалисты Омскстата после детального изучения рынка города. Сообщается, что продуктовая корзина стала доступнее, если отдать предпочтение свежим огурцам, луку и помидорам. Доступными окажутся и бананы, молочные продукты, говяжья печень, вареная колбаса, мясо птицы, гречка, макароны и консервы. В Омске подорожали бензин и велосипеды.

Согласно подсчетам специалистов, горючее для автомобилей не радует позитивной динамикой уже несколько месяцев. К слову, цены на топливо оценили специалисты Московской топливной ассоциации. В прошлом месяце литр АИ-92 стоял 39,9 рублей, а АИ-95 - 43,07.