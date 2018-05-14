В Воронеже жители назвали свои реальные зарплаты

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Воронежцы не согласны со статистическими данными о средней зарплате в регионе. У большинства из них она существенно ниже.

Специалисты Воронежстата сообщили, что по региону размер средней зарплаты – 29 018 рублей. Жители в Воронеже и области не согласны с этим. Они приводят свои реальные зарплаты.

Большинство горожан пишут, что размер зарплаты у них и всех их знакомых, проживающих в Воронеже, находится в пределах 20 – 25 тысяч рублей на руки. Если у кого-нибудь, пишут воронежцы, размер зарплаты – 30 тысяч, это уже не «середняк», а высокая зарплата. Они задаются вопросом, не живут ли в каком-то ином мире.

Мнения в соцсетях разделились. Некоторые полагают, что размер средней зарплаты рассчитывается как «средняя температура по госпиталю». Они считают, что при расчёте не должны учитываться высокие зарплаты руководства.

Другие уверены, что, если не брать в учёт зарплату женщин, то «по 30 выходит». Есть и сообщившие о том, что работают в Воронеже обычными водителями, получающими за 2 недели до 42 тысяч рублей.

Другие говорят, что если подобная ситуация в самом Воронеже, то, какова же она в глубинке. Так что, как говорил Жванецкий, «в консерватории нужно что-то поправить».