Собянин: В Москве количество предпринимателей выросло на 11,5%

Вчера, 19:23

Об этом столичный мэр написал на официальном аккаунте. Только в первом квартале 2018 года таких индивидуальных предпринимателей зарегистрировали около 17 тысяч.

Согласно заявлению Сергея Собянин, в Москве в 2018 году выросло количество индивидуальных предпринимателей, рост составил 11,5% по сравнению с 2017 годом. В первом квартале официально зарегистрировали около 17 тысяч бизнесменов, на сегодняшний день их общее количество достигает 300 тысяч. Правительство России посодействовало в улучшении этого момента, выделив из бюджета 805,3 миллиона рублей на кредитование малого и среднего бизнесов. Известно, что льготная ставка равна 6,5%.

Индивидуальный предприниматель представляет собой физическое лицо, которое регистрируется в рамках закона. ИП осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.